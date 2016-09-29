台湾债市：指标10年券殖利率微收跌，狭幅盘整静候央行理监事会利率决议

* 指标10年券殖利率微收跌 * 量缩观望央行理监事会利率决议 * 105/11殖利率区间暂看在0.70-0.75% 路透台北9月29日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四微收跌。交易员指出，由于央行理 监事会议召开在即，今日交投较显清淡，静待央行利率决策变数厘清，暂在既有区间量缩狭幅整理。 他们表示，台湾金融市场周二及周三皆因台风休市，周四开市又逢央行理监事会的重大变数，市场观望气 氛浓厚，致使日成交量低迷不振，交投利率也不具代表性。 〞放两天假是意外，风灾后，还在处理帐务问题，压缩交易时间。〞一位大型公股银行交易主管说。 稍后台湾央行将召开第三季理监事会议。上述交易主管表示，目前市场多数预期央行按兵不动，对台债本 是利空，但此前台债已对该利空有所反应，待央行宣布后反而是利空出尽，台债殖利率不致于出现大幅反弹的 现象，反倒是持续降息将对台债是一大利多。 另位大型民营交易员也称，随着105/11集中度增高、借券成本偏高，市场暂缺做空理由，尚待10年券新筹 码释出及景气明显回春迹象，空方才能借力使力，即使央行稍后暂缓降息也符合市场多数预期，很难令该券殖 利率大幅走高，除非央行利率出现反转走升讯号。 路透调查显示，在受访的15家机构中，九家预估央行将维持利率不变，暂停先前已连续四季的降息循环， 因经济数据已逐渐好转，景气缓慢回温。 台湾股市周四收高0.83%报9,270.90点。分析师指出，随着美国总统大选紧张选情的不安情绪降温，美股 上涨带动台股随亚股全面齐扬，且今日9月摩台指 结算也助涨大盘，短线台股料续在五日线9,243点附 近维持高档整理格局。 美国长期公债收益率周三小涨，因路透报导石油输出国组织(OPEC)已经达成了限制产量的协议，该协议将 在11月实施。美国指标10年期公债价格 收益率收报1.5670%，上日收报1.5560%。 交易员预估，明日105/11期殖利率区间料在0.70-0.75%；五年券105/8期105/8 公债殖利率区 间料在0.54-0.60%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/11 -0.45 0.7210 0.7150-0.7299 8.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7210% 5 105/8 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)