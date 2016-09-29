版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 15:04 BJT

澳洲股市：收盘涨1.1%，OPEC减产协议提振能源类股领涨

路透9月29日 - 澳洲股市周四收盘上涨，受能源类股飙升提振，之前石油输出国组织(OPEC)意外同意减产。

能源类股 创下逾七年半以来最大盘中百分比涨幅，体现了OPEC协议对全球石油企业的影响。

指标S&P/ASX 200指数 收盘涨58.95点或1.1%至5,471.3点，澳洲职位空缺强劲反弹，这也提振了人气。

必和必拓 和力拓 上涨3-5%，受周三中国铁矿石期货涨2%提振。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐