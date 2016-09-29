澳洲股市：收盘涨1.1%，OPEC减产协议提振能源类股领涨

能源类股 创下逾七年半以来最大盘中百分比涨幅，体现了OPEC协议对全球石油企业的影响。

指标S&P/ASX 200指数 收盘涨58.95点或1.1%至5,471.3点，澳洲职位空缺强劲反弹，这也提振了人气。