《台湾利率预测》10月短票利率料在0.29-0.32%，因央行停止降息

路透台北9月30日 - 随着景气回温，各领先指标亦朝正向发展，台湾央行理监事会议决议维持政策利率不变。交易员指出，10月份市场资金状况将松紧适中，料短票利率区间在0.29-0.32%。

路透周五访谈五家大型金融机构，包含三家大型票券公司及两家大型银行，预估10月短票利率大区间落在0.28-0.35%。

一位大型银行资调人员说，10月财政部将标债600亿台币，由于资金有去处使市场不致太过宽松；预估在季底因素消除后，短票利率将回归到9月中旬水准。

票券商交易员亦称，随央行本季停止降息，10月短票利率在排除9月季底因素后，将回落至0.30%附近，最低甚至有望跌至0.28%。

他们表示，台湾央行停止降息，周五公开市场操作利率亦维持不变，预估10月短票利率应该不会再大幅走低。

10月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆5,964.8亿台币；公债到期还本与付息835.1817亿台币。

紧缩因素方面，10月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1,600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部将标售105/12期及105/13期公债各300亿台币，共600亿台币。

以下为各金融机构对10月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.28 0.30

票券公司二 0.28 0.30

票券公司三 0.29 0.32

大型银行一 0.30 0.32

大型银行二 0.33 0.35

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