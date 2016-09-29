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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 15:08 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆反弹动能可能将消失殆尽

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* 美元兑日圆跌至逼近6月以来的上升趋势线后反弹

* 上升趋势线切入位当前在100.02

* 建议在100.95作空美元，预期美元最终跌破上升趋势线

* 若跌破，100.00和年内低点99.00将面临风险

* 预计101.76/102.13将抑制美元涨势，此处是美元/日圆由102.79跌至100.09的61.8%/76.4%回档位

* 技术图 tmsnrt.rs/2dtj2uN

(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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