《汇市简讯》美元兑日圆反弹动能可能将消失殆尽

* 美元兑日圆跌至逼近6月以来的上升趋势线后反弹

* 若跌破，100.00和年内低点99.00将面临风险

* 预计101.76/102.13将抑制美元涨势，此处是美元/日圆由102.79跌至100.09的61.8%/76.4%回档位