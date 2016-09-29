国际油市：原油价格从高位回落，投资者等待OPEC减产协议的更多细节

“投资者和交易商都持怀疑态度--这是有正当理由的。有更多挑剔的交易员在对协议完全缺乏具体细节发出质疑，包括哪些国家将减产这种可能出问题的疑问，”悉尼的CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy对路透说道。

OPEC称每个成员国的减产量将在11月的下轮正式会议上决定，届时还会向俄罗斯等其他产油国发出加入协议的邀请。

0646 GMT，布兰特原油 跌0.17美元至每桶48.52美元，稍早曾升至49.09美元，为9月9日以来最高位。上日，布兰特原油每桶收升2.72美元，或5.9%。

美国原油 跌0.04美元至每桶47.01美元，之前曾升至9月8日以来高位47.47美元。周三美国原油涨2.38美元，或5.3%。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，在截至9月23日当周，美国原油库存下降190万桶至5.027亿桶，这为油价提供了部分支撑，分析师原本预期当周库存将增加300万桶。

在数周大幅下降后，市场本来预计库存将出现反弹，但实际上库存和进口在持续减少。

但据EIA，美国石油库存仍维持在同期历史高位。(完)