更新版 1-台湾债市：指标10年券殖利率微收跌，央行一如预期维持利率不变

* 指标10年券殖利率微幅收跌 * 央行理监事会决议维持利率不变 * 105/11殖利率区间暂看在0.71-0.75% (新增交易员对央行维持利率不变的评论) 路透台北9月29日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四微收跌。交易员指出，央行理监事 会决议维持利率不变，符合市场多数预期，在全球资金宽松的情势下，台债殖利率不致于立即反转走扬，料在 既有区间震荡整理的可能性较高。 他们表示，以台湾目前的经济复苏力道，尚看不出央行有立即升息的可能性，而现在整体市场资金充沛及 公债筹码供给偏少，台债殖利率只要弹升就见买盘进场承接，料10年券105/11殖利率会撑在现有利率水准整理 ，并随国际债市上下波动。 〞整个降息循环大概已经结束了。〞一位大型民营银行交易员说。 上述交易员指出，央行一如多数预期维持利率不变，虽不致于造成台债剧烈反应，但主流券殖利率料会缓 步上扬、底部区间也将逐渐垫高。 不过，一位公营银行交易主管则表示，目前市场多数预期央行按兵不动，对台债本是利空，但此前台债已 对该利空有所反应，待央行宣布后反而是利空出尽，台债殖利率不致出现大幅反弹的现象。 另位大型民营交易员也称，随着105/11集中度增高、借券成本偏高，市场暂缺做空理由，尚待10年券新筹 码释出及景气明显回春迹象，空方才能借力使力，即使央行稍后暂缓降息也符合市场多数预期，很难令该券殖 利率大幅走高，除非央行利率出现反转走升讯号。 台湾央行周四召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。央行并称，通 膨展望温和，将持续维持宽松金融情势。维持利率不变有助于物价与金融稳定。 台湾股市周四收高0.83%报9,270.90点。分析师指出，随着美国总统大选紧张选情的不安情绪降温，美股 上涨带动台股随亚股全面齐扬，且今日9月摩台指 结算也助涨大盘，短线台股料续在五日线9,243点附 近维持高档整理格局。 美国长期公债收益率周三小涨，因路透报导石油输出国组织(OPEC)已经达成了限制产量的协议，该协议将 在11月实施。美国指标10年期公债价格 收益率收报1.5670%，上日收报1.5560%。 交易员预估，明日105/11期殖利率区间料在0.71-0.75%；五年券105/8期105/8 公债殖利率区 间料在0.53-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/11 -0.45 0.7210 0.7150-0.7299 8.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7210% 5 105/8 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)