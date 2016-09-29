台湾汇市：台币兑美元终场收敛升幅，央行利率决议符合预期

* 台币兑美元收敛升幅，国际美元转强 * 央行利率决议符合预期，汇价仍由市场决定 * 明日台币主要区间暂看31.200-31.500 路透台北9月29日 - 台币兑美元 周四收升，但升幅较早盘收敛。交易员表示，因午后国际美元转 强，包括韩元在内多数亚币回落，且外资在午后也汇出。 交易员认为，央行此次暂停降息的决议符合市场预期，台币兑美元短期不脱在31.200-31.500区间震荡。 外资动向等实质交投仍是决定汇价的关键因素。 〞利率不动，台币就不会动，31.200-31.500难以突破。〞一位外商银行交易主管说。 另一商业银行交易主管则认为，上季央行降息是希望能够抵挡热钱，但最终台币还是持续升值。由于景气 缓步回温，此时按兵不动也属合理。汇价还是要靠实质买卖决定，若是外资还是前进亚洲新兴市场，央行也挡 不住。 相较于早盘的强劲走势，台币午后升值幅度有所收敛。商业银行交易主管说，一早台币偏强，但接近31.2 00即有强劲美元买盘出现，午后随着韩元走贬，国际美元偏强，台币也只能自高点回落。 外商银行交易主管称，今日进口商逢低买进美元，且国际企业有汇出需求，使得台币难以越过31.200关卡 。 他认为，国际间不确定性仍高，一些欧美银行都面临监管或经营风险，虽然美国年底有升息可能，但风险 趋避的需求，还是会支撑亚洲新兴市场货币。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。 台湾股市周四收高。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为买超133.42亿台币；上交易 日修正后为卖超30.54亿台币。 台湾央行周四召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。央行并称，通 膨展望温和，将持续维持宽松金融情势。维持利率不变有助于物价与金融稳定。 多数新兴市场亚洲货币周四回落，因对石油输出国组织(OPEC)减产协议疑虑浮现，且在美国总统大选前投 资者对加大看涨押注心存谨慎。 韩元/美元 国内收报1,098.8，较上日收盘价1,096.8 小贬0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.332/31.362，上日收在31.240。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.356 31.432 31.260-31.400 31.400 9.05 7.40 司 元太外汇经纪公 31.355 31.431 31.270-31.389 31.275 2.09 3.34 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.300/-0.260 -0.255/-0.225 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 李文科/董永年 ；审校 林高丽/曾祥进)