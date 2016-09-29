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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 15:26 BJT

标题新闻：数千印尼工会工人示威反对政府税务赦免计划，抗议逃税富人获得不公平宽待

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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