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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/加元的反弹在1.31遭遇阻力

0712GMT：

* 美元兑加元从1.3048展开反弹后，在1.31遭遇阻力

* 1.3100是1.3269跌至1.3048的23.6%回档位；1.3269是周三高位，而且是OPEC达成协议前的水准

* 1.3048为亚洲低位，当时美国原油期货涨至三周高位每桶47.47美元

* 在(周一低位)1.3136附近可能出现更多卖单，1.3132是38.2%的费波纳奇回档技术位

* 1.3030(9月23日低位)和1.3000(9月22日低位)为美元兑加元支撑位 (完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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