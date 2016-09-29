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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 16:29 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月29日

路透9月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:1
8时，1港元=0.86023人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
19.46%，低于上交易日收盘的19.92%。
    
   公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        4.44             4.99           1.03
 建设银行                                        5.17             5.89           1.02
 中国银行                                        3.37             3.61           1.09
 农业银行                                        3.14             3.41           1.07
 招商银行                                       18.00            19.84           1.05
 中信银行                                        5.94             5.23           1.32
 交通银行                                        5.54             6.11           1.05
 民生银行                                        9.23             8.96           1.20
 中国人寿                                       21.52            20.70           1.21
 中国平安                                       34.19            41.00           0.97
 中国太保                                       28.97            29.05           1.16
 中信证券                                       16.15            16.80           1.12
 新华人寿                                       41.57            34.70           1.39
 海通证券                                       15.98            13.42           1.38
 华能国际                                        7.08             4.93           1.67
 大唐发电                                        3.84             2.13           2.10
 华电国际                                        4.95             3.53           1.63
 中煤能源                                        5.63             4.30           1.52
 中国神华                                       15.18            15.80           1.12
 中国石油                                        7.23             5.13           1.64
 兖州煤业                                       12.25             5.39           2.64
 中国石化                                        4.85             5.68           0.99
 上海石化                                        5.92             3.96           1.74
 中海油服                                       12.02             6.88           2.03
 仪征化纤                                        3.88             1.52           2.97
 中国铝业                                        3.73             2.85           1.52
 江西铜业                                       13.95             9.05           1.79
 洛阳钼业                                        3.71             1.65           2.61
 紫金矿业                                        3.18             2.49           1.48
 马钢股份                                        2.74             1.80           1.77
 鞍钢股份                                        4.59             3.90           1.37
 重庆钢铁                                        2.52             2.36           1.24
 海螺水泥                                       16.67            21.40           0.91
 洛阳玻璃                                       25.61             6.03           4.94
 京城机电                                        9.50             3.39           3.26
 中联重科                                        4.62             2.75           1.95
 金隅股份                                        4.30             2.88           1.74
 中国国航                                        7.32             5.35           1.59
 东方航空                                        6.13             3.60           1.98
 南方航空                                        7.05             4.43           1.85
 中国远洋                                        5.07             2.68           2.20
 中海集运                                        3.98             1.68           2.75
 中集集团                                       14.04             9.26           1.76
 中海发展                                        6.52             4.26           1.78
 宁沪高速                                        8.80            10.74           0.95
 深高速                                          8.56             8.32           1.20
 成渝高速                                        4.69             2.95           1.85
 皖通高速                                       12.13             6.43           2.19
 广深铁路                                        4.09             4.10           1.16
 中国南车                                        8.95             7.13           1.46
 中国交建                                       11.04             8.25           1.56
 中国铁建                                        8.97             8.89           1.17
 中国中铁                                        7.03             5.66           1.44
 长城汽车                                       10.58             7.76           1.58
 比亚迪                                         55.21            52.45           1.22
 广汽集团                                       22.12            10.30           2.50
 青岛啤酒                                       31.74            31.30           1.18
 白云山                                         24.49            19.70           1.45
 新华制药                                       12.82             5.76           2.59
 海信科龙                                       11.60             7.16           1.88
 南京熊猫                                       15.01             7.91           2.21
 晨鸣纸业                                        9.00             7.62           1.37
 上海医药                                       19.58            21.35           1.07
 中兴通讯                                       14.71            11.66           1.47
 东方电气                                        9.60             6.21           1.80
 潍柴动力                                        8.95            10.58           0.98
 东北电气                                        7.08             2.96           2.78
 广船国际                                       26.99            12.04           2.61
 昆明机床                                        7.88             2.77           3.31
 一拖股份                                       10.62             4.32           2.86
 北辰实业                                        4.30             2.70           1.85
 创业环保                                        8.76             4.54           2.24
 中国中冶                                        3.95             2.63           1.75
 金风科技                                       15.56            12.00           1.51
 丽珠                                           53.00            46.50           1.32
 万科                                           25.99            20.55           1.47
 郑煤机                                          5.91             3.69           1.86
 大连港                                          2.36             1.38           1.99
 山东墨龙                                       11.06             3.48           3.69
 浙江世宝                                       41.83            11.00           4.42
 复星医药                                       23.22            24.45           1.10
 光大银行                                        3.78             3.70           1.19
 东江环保                                       18.86            12.74           1.72
 上海电气                                        8.42             3.81           2.57
 广发证券                                       16.30            16.64           1.14
 华泰证券                                       17.98            16.06           1.30
 东方证券                                       15.77             7.91           2.32
 光大证券                                       16.21            11.80           1.60
     
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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