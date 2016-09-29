全球金市：现货金回吐稍早涨幅，因美元反弹且股市走高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“由于距离目前预期的美联储12月升息还有一段时间，金价看来短期内料维持区间波动。”
美联储官员之间对升息时机的分歧看法，已经减弱投资人依据官员谈话操作的积极性。
“金市及美元市场目前没有很强的方向。美联储官员的纷杂看法，已经削弱他们的公信力，市场已经不再因为他们的评论而买进，”山东黄金集团首席分析师蒋舒称。
0706GMT，现货金 持稳，报每盎司1,320.62美元。美国期金 上涨近0.1%，至1,324.30美元。
原油期货周四回落，因市场对OPEC限产协议疑虑升高。
“若油价进一步上涨，可能会更明显带动金市，特别是如果其他非石油的大宗商品也上涨，以及整体大宗商品指数上涨的话，”汇丰分析师James Steel称。
他表示，金市周四将消化新一批美国及欧洲数据。美国将公布GDP数据，欧盟将公布企业信心。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 王洋/白云)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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