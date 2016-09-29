全球金市：现货金回吐稍早涨幅，因美元反弹且股市走高

“由于距离目前预期的美联储12月升息还有一段时间，金价看来短期内料维持区间波动。”

美联储官员之间对升息时机的分歧看法，已经减弱投资人依据官员谈话操作的积极性。

“金市及美元市场目前没有很强的方向。美联储官员的纷杂看法，已经削弱他们的公信力，市场已经不再因为他们的评论而买进，”山东黄金集团首席分析师蒋舒称。

0706GMT，现货金 持稳，报每盎司1,320.62美元。美国期金 上涨近0.1%，至1,324.30美元。

原油期货周四回落，因市场对OPEC限产协议疑虑升高。

“若油价进一步上涨，可能会更明显带动金市，特别是如果其他非石油的大宗商品也上涨，以及整体大宗商品指数上涨的话，”汇丰分析师James Steel称。

他表示，金市周四将消化新一批美国及欧洲数据。美国将公布GDP数据，欧盟将公布企业信心。(完)

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