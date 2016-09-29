《全球汇市》美元/日圆上涨1%，OPEC达成减产令高风险资产受益

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1224 1.1214 +0.09 +3.35 1.0860 美元/日圆 101.55 100.65 +0.89 -15.59 120.30 欧元/日圆 113.99 112.89 +0.97 -12.63 130.47 美元/瑞郎 0.9706 0.9708 -0.02 -3.11 1.0018 英镑/美元 1.3024 1.3017 +0.05 -11.63 1.4738 美元/加元 1.3080 1.3078 +0.02 -5.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.6813 6.6827 -0.02 +1.73 6.5680 澳元/美元 0.7670 0.7690 -0.26 +5.43 0.7275 新西兰元/美元 0.7276 0.7283 -0.10 +6.61 0.6825 欧元/瑞郎 1.0899 1.0890 +0.08 +0.12 1.0886 欧元/英镑 0.8618 0.8617 +0.01 +16.98 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6144 9.6024 +0.12 +4.84 9.1705 美元/挪威克朗 8.0459 8.0367 +0.11 -8.98 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/王洋/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林/蔡美珍/于春红)