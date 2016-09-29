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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 15:58 BJT

《全球汇市》美元/日圆上涨1%，OPEC达成减产令高风险资产受益

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1224  1.1214  +0.09  +3.35  1.0860
    美元/日圆            101.55  100.65  +0.89 -15.59  120.30
    欧元/日圆         113.99  112.89  +0.97 -12.63  130.47
    美元/瑞郎            0.9706  0.9708  -0.02  -3.11  1.0018
    英镑/美元            1.3024  1.3017  +0.05 -11.63  1.4738
    美元/加元            1.3080  1.3078  +0.02  -5.48  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6813  6.6827  -0.02  +1.73  6.5680
    澳元/美元            0.7670  0.7690  -0.26  +5.43  0.7275
    新西兰元/美元        0.7276  0.7283  -0.10  +6.61  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0899  1.0890  +0.08  +0.12  1.0886
    欧元/英镑         0.8618  0.8617  +0.01 +16.98  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6144  9.6024  +0.12  +4.84  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0459  8.0367  +0.11  -8.98  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英/王洋/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林/蔡美珍/于春红)

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