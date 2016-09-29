金属期市：供应吃紧推动期铅涨至16个月高位；期镍下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
过去一年全球矿企关停以及铅生产商因价格下滑而减产，已经导致全球铅供给收紧。Yu预测今年全球铅精矿短缺146,000吨，中国短缺29,000吨。
0717 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 涨0.4%至每吨2,005美元，连续第四日扩大涨幅。稍早曾触及2015年5月以来最高位2,023美元。
上海期交所主力11月期铅 收升2.2%至每吨15,005元人民币，之前曾涨至2013年3月以来最高15,150元。
中国1-8月的铅矿和铅精矿进口下跌10%。
LME和上海期镍早先的涨幅都被抹平，一些分析师称菲律宾周二宣布或将再关停20个矿场造成的供应风险有限。
伦敦金属交易所(LME)期镍跌0.4%至每吨10,650美元，周二曾升至七周高位10,900美元。上海期镍 收低0.3%至每吨81,860元人民币，早前曾触及七周高位83,610元。
LME期铜 小升0.2%至每吨4,828美元。
LME期锌 持平于每吨2,333.50美元，期锡 因库存下降而涨0.6%至20个月新高19,970美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/王琛；审校 王洋/孙茉莉)
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