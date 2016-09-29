欧洲汇市：英镑/美元持稳1.30上方，但涨势受限

英镑兑美元 持平于1.3025，9月23日曾触及五周低点1.2915，为8月中旬以来最低。欧元兑英镑 持稳于0.86175。

“我们仍然认为英镑很脆弱，兑美元和欧元在未来几个月料将进一步下滑，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley说。

“我们预计欧元/英镑到2017年中时将向0.88靠拢，英镑/美元在此期间将向1.25移动。”

投资者担心英国退欧将拖累其经济陷入衰退，并引爆该国的经常帐赤字。经常帐赤字扩大通常会导致本币贬值。

周五，英国将公布二季度经常帐赤字数据，市场预期会稍稍收窄。不过分析师认为，中期来看英国经济放缓会令外国投资遭受打击，从而会加大外部融资缺口，有可能会拖累英镑下行。

分析师表示，过去几周意外向好的经济数据正在显露出减弱的迹象。最新的调查表明9月英国的零售销售出人意料地下滑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价