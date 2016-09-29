欧洲汇市：英镑/美元持稳1.30上方，但涨势受限

美国股市：多数走低，受百货店类股下挫拖累
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。
英镑兑美元 持平于1.3025，9月23日曾触及五周低点1.2915，为8月中旬以来最低。欧元兑英镑 持稳于0.86175。
“我们仍然认为英镑很脆弱，兑美元和欧元在未来几个月料将进一步下滑，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley说。
“我们预计欧元/英镑到2017年中时将向0.88靠拢，英镑/美元在此期间将向1.25移动。”
投资者担心英国退欧将拖累其经济陷入衰退，并引爆该国的经常帐赤字。经常帐赤字扩大通常会导致本币贬值。
周五，英国将公布二季度经常帐赤字数据，市场预期会稍稍收窄。不过分析师认为，中期来看英国经济放缓会令外国投资遭受打击，从而会加大外部融资缺口，有可能会拖累英镑下行。
分析师表示，过去几周意外向好的经济数据正在显露出减弱的迹象。最新的调查表明9月英国的零售销售出人意料地下滑。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉/王兴亚)
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