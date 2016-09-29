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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 16:12 BJT

德国数据：9月失业人口意外上升，但失业率仍持于纪录低位6.1%

路透柏林9月29日 - 德国联邦劳工局周四公布的数据显示，9月失业人口略微上升，与预期方向相反，但失业率仍处于纪录低位。

联邦劳工局称，9月经季节调整失业人口增加1,000人至268万人，此前路透调查分析师预计失业人口减少5,000人。

经调整失业率仍为6.1%，为1990年两德统一以来最低水准。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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