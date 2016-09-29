韩国新股：韩国交易所已批准三星生物制剂的IPO申请

路透首尔9月29日 - 韩国证券交易所周四表示，已批准三星生物制剂(Samsung BioLogics)的首次公开发行(IPO)申请。

韩交所未进一步详述三星生物制剂的IPO计划，包括该公司何时完成上市，以及该公司的计划筹资规模。

分析师之前表示，此次IPO或可筹资至多3万亿(兆)韩元(27.3亿美元)，成为韩国今年规模最大的上市交易。此次IPO料将在年底前完成。