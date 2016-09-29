更新版 1-中国汇市：人民币收盘放量微升，境内美元长端掉期跌至2个月低点

* 人民币收盘微升，波动区间依旧狭窄 * 入篮SDR料对汇市影响不大 * 大行提供外汇流动性，市场回稳至6.67附近 * 境内美元长端掉期跌至2个月低点 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月29日 - 人民币兑美元即期 周四收盘放量微升，而中间价连续第 二天走弱。交易员称，国庆长假临近，尽管客盘购汇略占上风，但今日大行维稳的力度和强 度都不小，显示监管层维稳决心，市场对此亦心领神会，维持窄幅波动。 他们并指出，今日大行在市场提供外汇流动性，令汇价波动区间稳定在6.67元附近。但 在人民币流动性相对偏紧时，境内美元长端掉期继续回落，大行卖压凸显；对于即将到来的 10月人民币正式加入SDR（特别提款权），市场料不会有太大扰动，但预计美元指数的互动 将上升。 “今天是大行的天下，开盘后砸了不少美金，人民币小升，...节前应该波动不大了， 央妈态度很明确。”一外资行交易员称。 另有一中资行交易员亦表示，节前人民币汇价大动的可能性比较小，加入SDR前后不可 能有太大的变化，市场维稳是主基调，“现在就等着放长假了，报价行也少了，有的出来倒 倒量，主要还是稳定为主。” 北京时间16:51，境内美元/人民币一周期掉期 报19点，一个月期CNY1M=C FXS报95点，一年期 报605点的2个月新低，较上周五分别跌65.20%、跌13.64% 和跌14.55%。 尽管市场窄幅波动，但资本项目开放给市场以更多期待。中国央行上海总部副主任张新 撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革； 以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人 民币资本项目可兑换。 中国人民大学重阳高级研究员魏本华周三称，在汇率改革方面，人民币汇率每日2%的波 幅虽然给市场提供了调整空间，但有时候仍显得相对窄一些，可以在条件适合的时候考虑进 一步扩大波幅，并建议逐渐在外汇交易中心的货币篮子中增加一些与中国贸易比较密切的其 他货币品种。 全球汇市方面，美元兑避险日圆周四上涨1%，触及八日高位，因为在石油输出国组织(O PEC)达成减产协议后，投资者转而青睐高风险资产。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.669 6.6712 0.03% 中间价 6.67 6.6681 -0.03% 成交额 289.68亿美元 273.71亿美元 日内波动幅度(pips) 43 日低6.6724 日高6.6680 今年以来升贬幅度 -2.63% 2005年汇改以来升贬幅度 24.10% 一年期美元/人民币掉期 600 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6807 6.6824 一年期NDF 6.826 6.822 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6708； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.486、6.5706和8.6887。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯/曾祥进)