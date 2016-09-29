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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 16:51 BJT

中国新债：安徽10月11日将发行328亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月29日 - 中国安徽省财政厅周四公告，将于10月11日招标发行总额327.9407
亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七、10年。
    
    上述债券分别为安徽省今年第三批一般债和第二批专项债，全部为置换债券。东方金诚
国际信用评估公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券       三年       51.2494  10月11日上午9:20-10:00  10月12日
                  五年            50                                   
                  七年            36                                   
                  10年            36                                   
                  小计      173.2494                                   
   专项债券       五年       77.6913  10月11日上午10:20-11:0  10月12日
                                                           0  
                  七年            77                          
                  小计      154.6913                                   
                  总计      327.9407                                   
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 边竞；审校 林高丽)
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