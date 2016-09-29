路透基点：中美和石油化学的40亿台币融资案进入银团组建阶段--TRLPC

路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中美和石油化学股份有限公司的40亿台币(1.28亿美元)再融资已经启动并进入一般银团阶段。

台湾银行是本案的独一牵头行兼簿记行。

初始利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款人的税前净利润率挂钩：税前净利润率为0%或以下，那么就是加码100个基点；若是净利润率高于0%，则加码90个基点。税前保底利率设在1.7%。

银行受邀以下面层级参贷。承诺7亿台币或以上，担任经理行，前端费13个基点。承诺5-6.99亿台币，作为一般参贷行，费率是8个基点。银行回复截止日期是10月28日。

资金用于运营资本，以及对2013年3月签订的60亿台币五年期贷款进行再融资。当时也为台湾银行牵头，利率为二级商业票据加码69-79个基点，税前保底利率为1.5%。

中美和石油化学成立于1976年，是石油巨头BP和台湾中油公司组建的合资企业，BP持有61%的股权，中油公司握有剩下的股权。（完）