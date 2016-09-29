路透基点：中美和石油化学的40亿台币融资案进入银团组建阶段--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中美和石油化学股份有限公司的40亿台币(1.28亿美元)再融资已经启动并进入一般银团阶段。
台湾银行是本案的独一牵头行兼簿记行。
初始利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码100个基点，并与借款人的税前净利润率挂钩：税前净利润率为0%或以下，那么就是加码100个基点；若是净利润率高于0%，则加码90个基点。税前保底利率设在1.7%。
银行受邀以下面层级参贷。承诺7亿台币或以上，担任经理行，前端费13个基点。承诺5-6.99亿台币，作为一般参贷行，费率是8个基点。银行回复截止日期是10月28日。
资金用于运营资本，以及对2013年3月签订的60亿台币五年期贷款进行再融资。当时也为台湾银行牵头，利率为二级商业票据加码69-79个基点，税前保底利率为1.5%。
中美和石油化学成立于1976年，是石油巨头BP和台湾中油公司组建的合资企业，BP持有61%的股权，中油公司握有剩下的股权。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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