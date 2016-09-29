路透基点：台湾蓝天电脑五年期贷款规模下调到6,000万美元--TRLPC

路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾蓝天 电脑已经将五年期贷款的规模从初始目标7,000万美元下调到6,000万美元 。 台湾企银是唯一牵头行兼簿记行。这笔贷款包括3,000万美元的A部分 和3,000万美元的B部分。 两部分的利率都较六个月期Libor加码198个基点。若台北金融业美元 拆借利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过45个基点，则借款人将支付超出 部分的利息。银行可获得的最高前端费为20个基点。 蓝天电脑的子公司--Winsignal International Limited (BVI)是这 笔贷款的借款人。 贷款的担保品是借款人的股票，以及蓝天电脑董事长许昆泰提供的个 人担保。 所筹资金用于在中国大陆的投资，以及营运资本。贷款协议在9月9日 签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元（百万） 台湾企银 25 牵头行 台湾合作金库 20 参贷行 台湾土地银行 10 台中商业银行 5 总计 60 （完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)