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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 17:10 BJT

路透基点：台湾蓝天电脑五年期贷款规模下调到6,000万美元--TRLPC

路透香港9月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾蓝天
电脑已经将五年期贷款的规模从初始目标7,000万美元下调到6,000万美元
。
    
    台湾企银是唯一牵头行兼簿记行。这笔贷款包括3,000万美元的A部分
和3,000万美元的B部分。
    
    两部分的利率都较六个月期Libor加码198个基点。若台北金融业美元
拆借利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过45个基点，则借款人将支付超出
部分的利息。银行可获得的最高前端费为20个基点。
    
    蓝天电脑的子公司--Winsignal International Limited (BVI)是这
笔贷款的借款人。
    
    贷款的担保品是借款人的股票，以及蓝天电脑董事长许昆泰提供的个
人担保。
    
    所筹资金用于在中国大陆的投资，以及营运资本。贷款协议在9月9日
签署。
    
    额度分配情况如下：
    牵头行兼簿记行      美元（百万）  
    台湾企银               25       
    牵头行  
    台湾合作金库           20       
    参贷行                         
    台湾土地银行           10       
    台中商业银行            5        
    总计                   60 （完）
    
  
 (编译 高琦 审校 蔡美珍)

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