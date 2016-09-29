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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 17:17 BJT

香港个股：大唐新能源国内公开发行5亿元五年期绿色债券，利率3.15%

路透香港9月29日 - 中国大唐集团的新能源业务分支--大唐新能源 周四称，今天完成国内公开发行5亿元人民币五年期绿色公司债券，利率3.15%。

据公告，此为2016年第一期绿色债券，票面金额为100元，起息日期为今年9月27日。华泰联合证券及瑞信方正证券担任联席簿记管理人、联席主承销商。

大唐新能源表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于风力发电项目建设。

该公司此前完成非公开发行10亿元五年期绿色公司债券，发行利率为3.5%，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，起息日期为2016年9月14日，募资用于风力发电项目建设。

该股今天收跌1.27%，报0.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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