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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 17:51 BJT

更新版 1-台湾货币市场：连续台风假效应资金紧俏，拆款短票及RP利率全面冲高

* 市场两大金主伸援手，拆款利率续窜升
    * 票券商缺口大，拆款不敢计较利率高低
    * 需金孔急，短票利率最高飙出0.48%
    * 债券附市场普遍缺钱，利率全面飙升

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月29日 - 台湾银行间拆款利率周四进一步走高。资金调度人士指出，季底例行资金需求高峰，
加上梅姬台风扰局，台湾金融在市场连续休两天后，今天恢复交易，但市场一团紊乱，资金明显趋于紧俏，拆
款利率跟着冲高，尤其是票券公司普遍大缺钱，一周拆款利率冲到0.38-0.39%。
    
    他们表示，今天一大早银行都还没开门，〞大金主〞资调人员电话已接不完，大家忙着到处找钱，且不太
计较利率高低。
    
    〞一团乱，八点多就有人打电话来了，利率也上来了。〞一位大型银行资调人员说。
    
    他指出，由于市场普遍缺口，今天对银行拆出一周利率为0.35%，对票券则升至0.38-0.39%；〞大家都很
紧张，我也是有一点紧张，因为钱没有很多。〞
    
    另一大型银行资调人员表示，今天有针对票券公司拆款，〞市场都缺钱啊，我们有拿进来一点，多余的再
拆出，有些票券好像拿不到钱，我们有出来支援一下，一周拆款做在0.38%。〞而银行则大都还能拿到钱，只
是成本很贵。
    
    〞吼！今天简直是乱到最高点，不管怎样，先拿了再说。〞一中型银行资调人员说。
    
    票券商资调人员称，今天拆款利率进一步走高，一周拆入拉高至0.38-0.39%，〞利率都上来了，很贵、很
贵。〞    
     
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.203%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.320%              0.182-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.420%              0.182-0.375%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.400%              0.300-0.400%
   
    **短票利率窜高**
    
    短票方面，票券商交易员表示，因累计三天积数，今天资金缺口当然很大，加上季底因素，市场资金短缺
，利率跟着上扬，最高甚至开出0.48%高利率。
    
    他们说，随市场资金紧俏，利率跟着水涨船高，但大家只求能调到钱，不敢计较利率高低。

    〞还活着啊，但跟死了差不多。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们指出，今天钱都不好拿，由于大家都需金孔急，利率冲高在所难免，但重点是要拿到钱。   
            
    今日30天跨季短票卖断利率再冲高，主要承作在0.38-0.40%，少数飙到0.48%；上日则在0.37-0.38%，少
数成交在0.33%及0.45%。
      
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.356%，区间在0.27-0.45%，成交量为125.43
亿台币；前日加权平均在0.354%，区间为0.30-0.40%，成交量为121.81亿台币。
         
    台湾央行周四发行6,107.50亿台币定存单，与今日定期存单到期金额5,984亿台币相较，存单到期余额增1
23.5亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为1,014亿台币，累计超额准备1兆3,916亿台币、加计前期1%的
超额准备为1兆5,444亿台币。  
    
               
    **债券RP利率全面窜升**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受到梅姬台风来袭影响，周二和周三台湾金融市场连休两
天，致今天市场一团乱，加上季底因素，市场资金紧俏，利率飙高。
    
    〞好多单喔，三天挤在一起，今天只有一个乱字、一团乱，利率就随大家开了。〞一大型证券商交易员说
，
    
    他并称，因连续放了两天台风假，为弭平资金缺口，利率就不敢太计较了，〞大家只想把缺口补平，利率
高低就不重要了，因为缺口不平更惨！〞
    
    而在票券商方面，交易员表示，今天市场普遍缺钱，为补缺口亦不计较利率高低，只求尽早补平缺口；利
率亦明显冲高。
    
    本周交割债券有：周五法商法国兴业银行发行30年期美元计价金融债券，金额为3.10亿美元；而在还本付
息方面，今天有远东新11亿台币。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率进一步走高。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.32%，上日
则在0.28%；与银行承作的公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日则在0.29-0.30%；公司债附买回利率月内天
期成交在0.34%，上日在0.33%；跨月在0.35-0.37%，上日在0.35-0.365%。
       
    大型票券商与金融机构承作利率上扬。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.26%；上日在0.23-0.24%，短
天期公司债附买回利率主要在0.21-0.30%，上日在0.28%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.33-0.34
%，上日在0.33%。(完)  

 (审校 林高丽)

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