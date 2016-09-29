香港金融：恒生指数成分股企业管治合规工作比国企指数优胜--调查

路透香港9月29日 - 罗兵咸永道周四发表最新研究显示，恒生指数 成分股在内部审计以及风险管理上的企业管治合规工作比国企指数 成分股优胜，且披露水平高于合规要求。

香港联交所在2014年底确定了一系列有关企业管治守则的修订，目的在于进一步加强风险管理，以及进一步界定上市公司董事局及管理层的角色及责任，同时强调董事局成员，有持续监察企业风险管理及内部监控系统的责任。新修订已对所有会计年度于2016年1月1日开始的上市公司生效。

罗兵咸永道对230家恒指成分股、国指成分股及其他金融、房地产、零售及科技上市公司企业管治报告进行研究，结果发现69%上市公司早已符合企业管治守则的披露要求，但恒指成分股的合格率为86%，国指只有60%。

罗兵咸永道风险与内部控制服务合伙人余洁雯表示，“恒指成份股在披露工作上做得较好，主要原因是他们投入大量资源，加强风险管理及内部控制工作，以回应市场的期望及监管制度的转变。”

她并指出，大部份恒指成份股都有增加自愿性披露，其水平高于合规要求。

恒指成分股共有50间公司，其中20间为中资企业（9间H股及11间红筹），国指成分股则有40间H股公司。截至今年8月底为止，香港主板及创业板上市公司总数1,926间。

余洁雯说，预期大部分公司今年都会符合守则的基本要求，惟碍于资源限制，中小企业可能需要加把劲。她并认为，上市公司仍要加强工作以确保内部审计与风险管理系统的真正有效运作，而非字上谈兵。

罗兵咸永道香港及南中国内部审计主管合伙人梁岚指出，企业管理层亦应审视其内部审计部门，特别要留意内部审计职能是否有足够资源、内审员工资历，以及相关的培训和预算是否足够。