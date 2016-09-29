亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.3%但涨幅受限，因油价回落

西德克萨斯中质油(WTI) 周四下跌0.04美元至每桶47.01美元，本日稍早曾触及9月8日以来最高水准每桶47.47美元。该原油周三涨2.38美元，涨幅5.3%。

Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说：“TOCOM指标期胶似乎在170日圆附近面临阻力。”

“如果OPEC能达成具体的减产计划，且WTI触及每桶50美元，则TOCOM期胶将能够突破170日圆关口，”他说。