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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 18:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.3%但涨幅受限，因油价回落

西德克萨斯中质油(WTI) 周四下跌0.04美元至每桶47.01美元，本日稍早曾触及9月8日以来最高水准每桶47.47美元。该原油周三涨2.38美元，涨幅5.3%。

Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说：“TOCOM指标期胶似乎在170日圆附近面临阻力。”

“如果OPEC能达成具体的减产计划，且WTI触及每桶50美元，则TOCOM期胶将能够突破170日圆关口，”他说。

TOCOM指标期胶上周最高升至170.9日圆，创5月中以来最高，但由于投资者获利了结，本周回吐了部分涨幅。

上海1月主力期胶 跌80元人民币，收报每吨13,325元。

新加坡10月期胶 报每公斤135.0美分，与上日收盘价持平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/王兴亚)

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