香港证券：中央结算公司委任工银亚洲为交收银行，自10月3日起生效

路透香港9月29日 - 港交所 子公司香港中央结算有限公司周四宣布，委任中国工商银行（亚洲）有限公司为交收银行，自10月3日起生效。

中央结算公司的交收银行支援港交所证券结算业务的款项交收。

港交所结算主管戴志坚说，“工银亚洲是中国最大商业银行--中国工商银行 的海外业务旗舰，结算参与者与我们进行日常交收时将有更多选。”