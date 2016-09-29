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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 18:09 BJT

香港证券：中央结算公司委任工银亚洲为交收银行，自10月3日起生效

路透香港9月29日 - 港交所 子公司香港中央结算有限公司周四宣布，委任中国工商银行（亚洲）有限公司为交收银行，自10月3日起生效。

中央结算公司的交收银行支援港交所证券结算业务的款项交收。

港交所结算主管戴志坚说，“工银亚洲是中国最大商业银行--中国工商银行 的海外业务旗舰，结算参与者与我们进行日常交收时将有更多选。”

除了工银亚洲外，现时共有四间交收银行，分别是香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司、华侨永亨银行有限公司及中国银行（香港）有限公司。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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