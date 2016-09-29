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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 18:41 BJT

东南亚股市：受油价走高提振而上涨，印尼股市连续第三日上涨

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.55     2.71   +0.73  +12.54   332.82
    新加坡                     2885.71    27.70   +0.97   +0.10  2882.73
    马来西亚                  1669.64     4.68   +0.28   -1.35  1692.51
    泰国                      1491.43    11.85   +0.80  +15.79  1288.02
    印尼                      5431.96     6.62   +0.12  +18.27  4593.01
    菲律宾                     7714.86   127.90   +1.69  +10.97  6952.08
    越南                        688.55     1.83   +0.27  +18.91   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 孙茉莉/白云)

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