东南亚股市：受油价走高提振而上涨，印尼股市连续第三日上涨

涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.55 2.71 +0.73 +12.54 332.82 新加坡 2885.71 27.70 +0.97 +0.10 2882.73 马来西亚 1669.64 4.68 +0.28 -1.35 1692.51 泰国 1491.43 11.85 +0.80 +15.79 1288.02 印尼 5431.96 6.62 +0.12 +18.27 4593.01 菲律宾 7714.86 127.90 +1.69 +10.97 6952.08 越南 688.55 1.83 +0.27 +18.91 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 孙茉莉/白云)