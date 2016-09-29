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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 21:32 BJT

美国各类经济指标总览--2016/9/29

美国8月耐久财订单较前月持平，市场预估为下降1.4% 
    
    美国最近一周初请失业金人数为25.4万人，预估为26万人 
    
    美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.4%(路透调查预估为成长1.3%)，前值为成长1.1% 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (8月)                       4.9  (7月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.1  (8月)                  增加27.5  (7月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.1  (8月)                      +0.3  (7月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.3  (8月)                      +0.1  (7月)
 实质所得(%)                             -0.4  (8月)                      +0.4  (7月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           持平  (8月)                      -0.4  (7月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI            0.1  (8月)                      -0.3  (7月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.4  (第二季终值)               +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.3  (第二季终值)          　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                             -0.3  (8月)                      +0.1  (7月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差394.7  (7月)                 逆差446.6  (6月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             -0.4  (8月)                       0.6  (7月)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    25.4  (9月24日当周)              25.1  (9月17日当周)
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,070  (8月)                 赤字1,130  (7月)
 领先指标(%)                             -0.2  (8月)                      +0.4  (7月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (6月)                     +0.2%  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (6月)                     +0.2%  (5月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加177.1  (7月)                 增加145.3  (6月修正值)
 企业库存(%)                             持平  (7月)                      +0.2  (6月修正值)
 建筑支出(%)                             持平  (7月)                      +0.9  (6月修正值)
 消费者信心                             104.1  (9月)                     101.8  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                         114.2  (8月)                     121.2  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                         115.2  (8月修正值)               114.4  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                           533  (8月)                       538  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                          60.9  (8月)                      65.9  (7月修正值)
 工厂订单(%)                              1.9  (7月)                      -1.8  (6月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   持平  (8月)                      +3.6  (7月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                51.4  (8月)                      55.5  (7月)
 供应管理协会制造业指数                  49.4  (8月)                      52.6  (7月)
 趸售(批发)库存(%)                       持平  (7月)                      +0.3  (6月)
 进口物价(%)                             -0.2  (8月)                      +0.1  (7月修正值)
 出口物价(%)                             -0.8  (8月)                      +0.2  (7月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +4.3  (第二季修正值)             -0.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第二季修正值)             -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

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