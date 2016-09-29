马来西亚期市：棕榈油期货脱离约两周低点，追随豆油期货涨势

路透吉隆坡9月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四脱离约两周低点，稍稍收高，追随豆油期货涨势。

指标12月棕榈油期货 收高0.4%，收报每吨2,616马币(林吉特)，稍早一度触及2,581马币的9月19日以来最低。

交易量为54,211口。

一位吉隆坡的交易员说：“昨天下跌后，市场走势似乎不太确定。”

受出口需求低迷的拖累，棕榈油周三下跌2.2%，创下六周来最大单日跌幅。

“今天，没有跟随昨日走势，因受到外部市场的支撑，”他说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货的走势。

马来西亚棕榈油出口可能会放缓，因北半球气温下降会使棕榈油凝固，降低其对买家的吸引力，所以中国和印度的需求将转弱。

船货验证机构的数据显示，马来西亚9月1-25日棕榈油出口较前月同期下降16%。全月数据将在周五发布。

棕榈油价格也受到大豆价格的影响。

CBOT的12月豆油期货 上涨0.4%。

大连商交所1月豆油期货 则下跌0.7%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标位目前在2,541马币。(完)

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