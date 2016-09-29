中国个股：*ST舜天船舶公布重整计划，拟以债转股方式清偿债务约71亿元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月29日 - 中国江苏舜天船舶股份有限公司 周四晚公布破产重整计划，拟按每10股转增13.870379 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约5.2亿股，并以债转股方式清偿债务约71亿元人民币。
刊登在深交所网站的重整计划提出，转增股票不向原股东分配，全部用于根据本重整计划的规定进行分配和处置，每股抵债价格为13.72元，每100元债权可分得约7.288股舜天船舶股票。经测算，将合计抵偿约71.34亿元债务。
公告并称，税款债权以现金方式全额清偿；普通债权以债权人为单位，每家债权人30万元以下的债权部分将获得全额现金清偿；超过30万元的债权部分，按10.56%的比例由舜天船舶以现金方式清偿；剩余普通债权则以舜天船舶资本公积金转增的股票抵偿。
此外，公司拟通过非公开发行股份方式购买国信集团持有信托及电力资产，资产的交易价值2,101,302.46万元，舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向国信集团支付对价，发行的股票数量合计235,836.42万股。
同时，上市公司以不低于发行价格8.91元/股向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资，本次募集配套资金不超过465,000万元。本次出资人权益调整、发行股份购买资产且募集配套资金后，公司总股本将从3.74亿股增至37.75亿股。
公告称，重整及重大资产重组完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入及净利润均有较大幅度增加，注入上市公司的优质资产将从根本上改善公司经 营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
*ST舜船8月8日起因重大事项停牌，停牌前收报10.75元。（完）
欲览舜天船舶公告，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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