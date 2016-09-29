国际油市：亚洲燃料油近月跨月价差下滑，尽管库存下降

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月29日 - 交易商表示，新加坡380-cst燃料油近月跨月价差周四小幅下滑，尽管新加坡燃料油库存温和下降，因临近月底交易员对多仓进行获利了结。
“现在是月底了，鉴于近期因供应收紧而浮现的一些多头题材，需要关闭一些多仓，”一位新加坡的交易商说。
业内消息人士说，至0915 GMT，380-cst燃料油10月/11月跨月价差周四下滑0.3美元。
11月/12月跨月价差也较前一日下跌0.10美元。
尽管新加坡燃料油库存在许多业内人士预期会小幅增加的情况下减少了1.3%，燃料油市场的逆价差结构趋弱。
业内消息人士称，现货交易方面，摩科瑞从兴隆买入两批各2万吨的380-cst燃料油船货，价格分别为每吨257吨和256吨，装运时间分别为10月14-18日和10月19-23日。(完)
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