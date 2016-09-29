国际油市：新加坡中质馏分油库存下降提振柴油裂解价差

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透9月29日 - 交易消息人士称，新加坡中质馏分油库存下降周四提振亚洲柴油裂解价差，来自埃及的现货需求亦提供支撑。
来自International Enterprise的数据显示，截至9月28日当周，新加坡岸上航煤和柴油库存减少311.5万桶至10周低点1,268.4万桶。
数据显示，从新加坡运往澳洲和马来西亚的柴油船货增加，自印度和韩国进口的柴油则减少，造成了库存的整体下降。
交易员称，来自埃及和肯尼亚的现货需求亦提振柴油裂解价差。
肯尼亚石油进口商从Total Kenya、Vivo Energy、KenolKobil和Gapco买入超过60万吨成品油，其中包括32.1939万吨含硫50ppm柴油，和11.9771万吨航煤。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易，无航煤交易达成。
兴隆向卢克石油(Lukoil)出售25万桶含硫500ppm柴油，船期为10月24-28日，价格为每桶56.48美元。(完)
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