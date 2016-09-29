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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 21:37 BJT

美国热股：百事可乐季度业绩好于预期，股价盘初上扬

路透9月29日 - 百事可乐(PepsiCo) 公布的季度净营收和获利好于预期，受助于北美的饮料和Frito-Lay零食需求增加。

百事可乐股价周四盘初上扬1.9%，报109.41美元，周三收报107.38美元。(完) (编译 白云; 审校 李军)

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