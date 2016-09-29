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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 21:37 BJT

美国热股：券商调降Fitbit投资评级，股价盘初大跌

路透9月29日 - 券商Pacific Crest将可穿戴设备厂商Fitbit 的股票投资评级调降至“减码”。

Fitbit股价周四盘初大跌7.6%，报15.43美元，周三收报16.7美元。(完) (编译 白云; 审校 李军)

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