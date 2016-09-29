国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，受新加坡一裂解装置停产拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日下滑，来到两周低点每吨43.83美元，受新加坡裂解装置停产拖累。
皇家荷兰/壳牌石油已宣布旗下位于新加坡Bukom的裂解装置的基础化学品供应发生不可抗力。本周稍早该裂解装置的发生故障。
2015年壳牌就曾两次宣布这同一个裂解装置的基础化学品供应发生不可抗力，一次是10月，一次是在12月。
该裂解装置的乙烯产量超过90万吨，最近一次恢复生产是在今年8月。
交易员表示，由于供给结构的不确定性，石脑油的价格波动较大。
来自北亚的稳定需求本周持续，加上流入的欧洲船货下降，以及贸易商试图将一些中东和印度的石脑油分流到亚洲以外的地区，可能无法扭转市场人气。
亚洲汽油裂解价差跌至两日低点每桶9.16美元，不过仍高于6月28日夏季驾车高峰季节时的6.01美元，受炼厂维护和零星需求的提振。
官方数据显示，9月28日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存下降5.4%至10个半月低点近1,200万桶。(完)
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