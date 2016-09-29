版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 21:37 BJT

美国热股：德银上调eBay投资评级和目标股价

路透9月29日 - 德银将eBay 股票的投资评级从“持有”上调至“买入”，并调高其目标股价。

eBay股价周四盘初劲升3.8%，报33.08美元，周三收报31.85美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐