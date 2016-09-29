版本:
中国
货币新闻 | 2016年 9月 29日 星期四 20:55 BJT

表格：美国9月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布，9月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉
花以千包计)：
    
                当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     570.8      0.0     570.8      595.6      0.0    14,040.4   11,055.6
    大麦       0.7      0.0       0.7        0.7      0.0        13.4       23.3
    玉米     575.0      0.0     575.0      714.4      0.0    18,542.9   10,513.8
    高粱     227.4      0.0     227.4      228.1      0.0       991.5    3,480.0
    大豆   1,692.9      0.1   1,693.0    1,758.6      0.1    26,113.4   20,600.4
    豆粕      21.5     67.3      88.8       28.8     67.3    10,733.0   11,605.5
    豆油       3.5     13.3      16.8        4.2     13.3     1,192.0      913.5
    皮马棉    21.6      0.0      21.6       21.7      0.0       319.8      102.9
    陆地棉    91.6     11.6     103.2      104.9     11.6     4,998.6    3,097.0
    稻米      46.8      0.0      46.8       46.8      0.0       911.7    1,167.8  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐