表格：美国9月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：多数走低，受百货店类股下挫拖累
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。
路透华盛顿9月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布，9月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 570.8 0.0 570.8 595.6 0.0 14,040.4 11,055.6 大麦 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 13.4 23.3 玉米 575.0 0.0 575.0 714.4 0.0 18,542.9 10,513.8 高粱 227.4 0.0 227.4 228.1 0.0 991.5 3,480.0 大豆 1,692.9 0.1 1,693.0 1,758.6 0.1 26,113.4 20,600.4 豆粕 21.5 67.3 88.8 28.8 67.3 10,733.0 11,605.5 豆油 3.5 13.3 16.8 4.2 13.3 1,192.0 913.5 皮马棉 21.6 0.0 21.6 21.7 0.0 319.8 102.9 陆地棉 91.6 11.6 103.2 104.9 11.6 4,998.6 3,097.0 稻米 46.8 0.0 46.8 46.8 0.0 911.7 1,167.8 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅收高，分析师称，因美国种植天气不确定性引发周末前的技术性买盘和空头回补。
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五在震荡交易中收跌，交易商称，因技术性卖盘和全球供应充裕。