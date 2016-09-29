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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 23:09 BJT

欧洲汇市：英镑持稳在大约1.30美元，涨势受英国央行放宽政策前景所限

路透伦敦9月29日 - 英镑兑美元周四下跌，交投在1.30美元附近，因投资者继续预期未来几个月英国央行可能进一步宽松货币政策。

英国央行副总裁夏菲克周三称，英国央行在今年内是否降息将取决于经济数据表现，但表示她宁愿采取先发制人行动。 她的讲话，提振市场对英央行将放宽政策的预期。

英镑兑美元 小跌至1.3005美元，9月23日曾触及五周低点1.2915，为8月中旬以来最低。欧元兑英镑 小涨，至0.86355英镑。

“我们仍然认为英镑很脆弱，兑美元和欧元在未来几个月料将进一步下滑，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley说。

“我们预计欧元/英镑到2017年中时将向0.88英镑靠拢，英镑/美元在此期间将向1.25美元移动。”

周五，英国将公布二季度经常帐赤字数据，市场预期会稍稍收窄。不过分析师认为，中期来看英国经济放缓会令外国投资遭受打击，从而会加大外部融资缺口，有可能会拖累英镑下行。(完) 　　

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