金属期市：供应收紧带动期铅涨至16个月高位，期镍下跌

* 期锡触及20个月高位，因库存减少

* 期铜收高0.5%，报每吨4,842美元

路透伦敦9月29日 - 伦敦期铅周四上涨至去年5月以来最高，受助于铜价回稳和矿场供应忧虑。期镍从七周高位回落。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收涨3.3%，至每吨2,062.50美元，稍早曾触及2015年5月以来最高位2,070.50美元，延续昨日的涨势，油价上扬带来支撑。

过去一年全球矿企关停以及铅生产商因价格下滑而减产，已经导致全球铅供给收紧。

“今年多数时间，铅跑输其它基本金属，铅价在过去两个月补涨，因铅矿和精炼铅供应萎缩，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

上海期交所主力11月期铅 收升2.2%，至每吨15,005元人民币(2,250美元)。

1-8月中国铅矿石和铅精矿进口下跌10%。

期铅走坚，受助于期铜价格回稳。LME期铜 收高0.5%，至每吨4,842美元。

南澳州周三大规模停电，迫使必和必拓 暂停Olympic Dam铜矿生产活动。

期锡 升穿20,000美元，为20个月来首次，收盘时没有成交，最后买入价为20,025美元。LME锡库存在过去四个月骤降逾50%。

期铝 收涨0.4%，报1,671美元。期锌 收高1%，报2,356美元。

期镍 收跌2.4%，报每吨10,435美元。期镍周二触及的七周高位10,900美元回落，因菲律宾称可能再关停20个矿场，因矿场违反环境法规。(完)

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