金属期市：供应收紧带动期铅涨至16个月高位，期镍下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 期锡触及20个月高位，因库存减少
* 期铜收高0.5%，报每吨4,842美元
路透伦敦9月29日 - 伦敦期铅周四上涨至去年5月以来最高，受助于铜价回稳和矿场供应忧虑。期镍从七周高位回落。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收涨3.3%，至每吨2,062.50美元，稍早曾触及2015年5月以来最高位2,070.50美元，延续昨日的涨势，油价上扬带来支撑。
过去一年全球矿企关停以及铅生产商因价格下滑而减产，已经导致全球铅供给收紧。
“今年多数时间，铅跑输其它基本金属，铅价在过去两个月补涨，因铅矿和精炼铅供应萎缩，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。
上海期交所主力11月期铅 收升2.2%，至每吨15,005元人民币(2,250美元)。
1-8月中国铅矿石和铅精矿进口下跌10%。
期铅走坚，受助于期铜价格回稳。LME期铜 收高0.5%，至每吨4,842美元。
南澳州周三大规模停电，迫使必和必拓 暂停Olympic Dam铜矿生产活动。
期锡 升穿20,000美元，为20个月来首次，收盘时没有成交，最后买入价为20,025美元。LME锡库存在过去四个月骤降逾50%。
期铝 收涨0.4%，报1,671美元。期锌 收高1%，报2,356美元。
期镍 收跌2.4%，报每吨10,435美元。期镍周二触及的七周高位10,900美元回落，因菲律宾称可能再关停20个矿场，因矿场违反环境法规。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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