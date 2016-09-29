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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因USDA关键报告出炉有技术性卖出

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周四下滑，交易商表示，技术性卖盘拖累市场下跌。

指标CBOT-12月小麦合约早盘上涨，但在30日移动均线遇到阻力，自8月22日以来该合约一直交投在该移动均线以下。

在美国农业部周五发布备受关注的季度库存报告前，投资者态度谨慎，不愿大举押注，这使得跌幅受限。

市场预计，USDA报告将显示，截至9月1日，美国小麦库存为24.02亿蒲式耳，高于今年稍早预估的20.97亿蒲式耳。

CBOT-12月小麦期货 跌4-1/4美分，结算价报每蒲式耳3.99美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为60,232口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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