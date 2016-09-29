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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持平，静待美国农业部季度库存报告

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四持平，在美国农业部(USDA)季度库存报告公布前，交易商轧平头寸。

市场预计，周五1600 GMT公布的USDA报告将显示，截至9月1日，美国玉米库存为17.54亿蒲式耳，高于今年稍早的17.31亿蒲式耳。

玉米早盘上涨，但指标CBOT-12月玉米合约在20日移动均线遇到阻力后，逆转走势下跌。

USDA称，最新一周出口销售玉米总计57.5万吨，预估为75-95万吨。

　　12月玉米合约 持平在每蒲式耳3.29-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为136,913口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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