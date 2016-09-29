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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收低1.07%，纳斯达克指数下跌0.93%

路透纽约9月29日 - 美国股市周四下跌，受累于苹果走低，以及投资
者对德意志银行体质的担忧，导致富国银行和花旗等大型银行遭到抛售。
    
    根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低195.79点，或1.07%，
至18,143.45点；标准普尔500指数 下跌20.24点，或0.93%，至2,15
1.13点；纳斯达克指数 跌49.39点，或0.93%，至5,269.15点。(完
)

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