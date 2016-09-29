韩国数据：10月制造业景气判断指数小幅下跌至76

路透首尔9月30日 - 韩国央行周五公布的数据显示，10月韩国制造商对未来业务状况的信心小幅下降，因大型企业集团对未来业务的看法较上月调查时悲观。

韩国央行10月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为76，9月为77。

在分项指数中，大型企业集团对未来业务的信心分项指数跌幅最大，从上月的81降至78。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。