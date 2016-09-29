韩国数据：10月制造业景气判断指数小幅下跌至76

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透首尔9月30日 - 韩国央行周五公布的数据显示，10月韩国制造商对未来业务状况的信心小幅下降，因大型企业集团对未来业务的看法较上月调查时悲观。
韩国央行10月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为76，9月为77。
在分项指数中，大型企业集团对未来业务的信心分项指数跌幅最大，从上月的81降至78。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
这次调查是在9月19-23日进行，访问了超过1,600家韩国制造商。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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