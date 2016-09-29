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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 05:17 BJT

纽约期市：期棉触及10日低位，因出口销售数据疲弱和美元走强

路透9月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌逾1%，触及10日低位
，受累于出口销售数据疲弱和美元走强。
    
    美国农业部报告，截至9月22日当周，净出口销售大陆棉共计9.16万
包，较之前一周大幅减少约54%。
    
    “我认为出口销售下降是对上周价格上扬做出的反应，”Eastern Tr
ading的董事长兼合伙人Jordan Lea表示。他还指出，美元走强也重压期
棉价格。
    
    截至9月23日当周，ICE-12月期棉合约 攀升逾4%，为7月中以来
最大周度涨幅，逾一个月来首次升穿70美分大关。
    12月期棉合约今日收跌0.75美分，或1.10%，报每磅67.73美分，盘中
交易区间为67.28-69.04美分，前者为9月19日以来最低。
    
    美元指数 上扬0.12%。汤森路透核心商品CRB指数 下
跌0.04%。(完)    
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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