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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 05:54 BJT

加拿大股市：升至一周高位，因能源股延续OPEC减产协议带来的涨势

路透多伦多9月29日 - 加拿大主要股指周四升至一周高位，能源股延
续昨日涨势。石油输出国组织(OPEC)周三意外达成减产协议，令能源股大
幅攀升。
    
    能源股上扬2.2%，过去两日累积上涨7.7%。
                
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨23.12点，或0.16%，报
14,754.55点，盘中触及9月22日以来最高的14,815.81点。
    
    在10大类股中，仅有三种上涨。电信股升0.2%。
    
    黑莓 急跌4.1%，回吐昨日宣布进行战略调整，将智能手机开
发外包后引发的多数涨幅。(完)

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