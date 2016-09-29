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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--9月30日-10月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    9月26日当周
    
    9月29日(四)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   8月       +2.0%        +1.6%
             工业生产(较前月)                                 -0.5%        +1.4%
             服务业产出(较前月)                                 --         -0.7%
    
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               8月       -2.5%        -0.5%
             所有家庭支出(较前月)                             -1.0%        +2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)8月       -0.4%        -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            9月       -0.4%        -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         -0.5%
    2330 日本求才求职比                             8月        1.37         1.37
             失业率                                            3.0%         3.0%
    2350 日本工业生产                           8月初值       +0.5%        -0.4%
                         
             一个月预估值                                       --         +4.1%
             两个月预估值                                       --         -0.7%
    
    9月30日(五)
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                   9月         --          48.6
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   8月         --        -10.9%
             房屋开工(较上年同期)                             +7.1%        +8.9%
    
    10月1日(六)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    9月初值      -4.1%        +2.6%
             进口(较上年同期)                                 -2.3%        +0.7%
             贸易收支(亿美元)                                   --        顺差51
    
    10月3日当周
    
    10月2日(日)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数       第三季        正7          正6
                     大型非制造业景气判断指数                  正18         正19
                     小型制造业景气判断指数                     负5          负5
                     小型非制造业景气判断指数                   负1           零
                     大型企业资本支出预估                     +6.8%        +6.2%
                     小型企业资本支出预估                     -8.4%       -14.9%
    
    10月3日(一)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          9月         --          50.3
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     8月         --      盈余83.2
    
    10月4日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         9月         --          42.0
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       9月         --       3,754.6
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            9月       +0.2%        -0.1%
                               (较上年同期)                   +0.8%        +0.4%
    
    10月5日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月6日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       9月         --        12,561
    
    10月7日(五)
    0000 日本加班工资                               8月         --         -1.8%
    0500 日本同时指标(较前月)                       8月         --          +0.7
             领先指标(较前月)                                   --          -0.7
    (完)

      
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