版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         105.55    -3.20    -2.94   5364291
    京东                25.98    -0.31    -1.18  16217582
    新浪              75.98    -1.41    -1.82   1109022
    搜狐              45.21    +1.35    +3.08    380444
    网易             242.06    -1.43    -0.59    840628
    百度             182.23    -5.51    -2.93   3626727
    
    台湾
    台湾积体电路       30.40    +0.07    +0.23   1485937
    联电                1.85    +0.00    +0.00     87247
    日月光              5.90    -0.02    -0.34    180588
    硅品精密           7.50    +0.05    +0.67    427470
    和信超媒体         2.46    -0.05    -2.01     10897
    友达                3.63    -0.07    -1.89     76721
    中华电信           35.33    +0.00    +0.00     68893
    台湾国际航电      48.15    -0.83    -1.69    838131
    
    香港
    中国移动           61.89    -0.24    -0.39    204027
    中国联通           12.27    -0.09    -0.73    114114
    中国电信           50.64    -0.72    -1.40      5528
    中芯国际            5.62    -0.02    -0.35      9014
    电讯盈科         6.20    -0.01    -0.16      2224
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐