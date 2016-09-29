《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 105.55 -3.20 -2.94 5364291 京东 25.98 -0.31 -1.18 16217582 新浪 75.98 -1.41 -1.82 1109022 搜狐 45.21 +1.35 +3.08 380444 网易 242.06 -1.43 -0.59 840628 百度 182.23 -5.51 -2.93 3626727 台湾 台湾积体电路 30.40 +0.07 +0.23 1485937 联电 1.85 +0.00 +0.00 87247 日月光 5.90 -0.02 -0.34 180588 硅品精密 7.50 +0.05 +0.67 427470 和信超媒体 2.46 -0.05 -2.01 10897 友达 3.63 -0.07 -1.89 76721 中华电信 35.33 +0.00 +0.00 68893 台湾国际航电 48.15 -0.83 -1.69 838131 香港 中国移动 61.89 -0.24 -0.39 204027 中国联通 12.27 -0.09 -0.73 114114 中国电信 50.64 -0.72 -1.40 5528 中芯国际 5.62 -0.02 -0.35 9014 电讯盈科 6.20 -0.01 -0.16 2224 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)