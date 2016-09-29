企业并购：高通正在洽购恩智浦，交易价值或逾300亿美元--消息

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月29日 - 两位知情消息人士表示，高通(Qualcomm) 正在洽购恩智浦半导体 ，这笔交易可能价值逾300亿美元，可望促进高通的业务多元化，在汽车业进一步扩张。
根据率先报导该洽购消息的华尔街日报，协议可能在未来两三个月达成。
高通和恩智浦的代表均不愿置评。
恩智浦股价周四上涨16.9%，收报96.12美元；高通股价收升6.3%报67.45美元。
瑞穗证券分析师Vijay Rakesh表示，该交易将为高通带来未来十年的发展路线图，在退出日渐饱和的手机市场的同时，抓住汽车业快速成长的机会。
恩智浦去年12月以近120亿美元买下美国Freescale Semiconductor，成为全球最大的汽车电子设备厂商，而其汽车相关业务营收的占比则倍增至40%。分析师表示，该公司可能也吸引其他有意扩大规模的大型半导体公司的买兴。
根据研究公司IHS，高通2015年以营收计在全球半导体公司中排名第三大；恩智浦则排名第七大。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。