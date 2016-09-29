企业并购：高通正在洽购恩智浦，交易价值或逾300亿美元--消息

路透9月29日 - 两位知情消息人士表示，高通(Qualcomm) 正在洽购恩智浦半导体 ，这笔交易可能价值逾300亿美元，可望促进高通的业务多元化，在汽车业进一步扩张。

根据率先报导该洽购消息的华尔街日报，协议可能在未来两三个月达成。

高通和恩智浦的代表均不愿置评。

恩智浦股价周四上涨16.9%，收报96.12美元；高通股价收升6.3%报67.45美元。

瑞穗证券分析师Vijay Rakesh表示，该交易将为高通带来未来十年的发展路线图，在退出日渐饱和的手机市场的同时，抓住汽车业快速成长的机会。

恩智浦去年12月以近120亿美元买下美国Freescale Semiconductor，成为全球最大的汽车电子设备厂商，而其汽车相关业务营收的占比则倍增至40%。分析师表示，该公司可能也吸引其他有意扩大规模的大型半导体公司的买兴。