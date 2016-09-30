金砖国家：9月29日股汇市收盘纵览

路透9月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月29日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.13%，报913.39点。

中国股市：沪综指收市小涨，券商股坚挺但投资者观望气氛仍浓

中国汇市：人民币收盘放量微升，境内美元长端掉期跌至2个月低点

香港股市：在能源类股带动下收高，此前OPEC协议触发油价大涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.69%，报58,350.568点。受巴西国家石油公司(Petrobras)等蓝筹股下跌拖累，交易商在该股周三创下近四个月最佳单日表现后锁定获利。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2544/55，上日收报3.2213/18。

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南非股市：收高，兰特下滑令多数营收来自海外的公司获益。指标Top-40指数 收盘上涨1.9%，报46,095.38点；大盘综合指数 收盘上涨1.79%，报52,698.58点。

南非汇市：兰特兑美元挫跌，受经济增长担忧拖累

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印度股市：创6月英国退欧公投以来最大跌幅，受印度与巴基斯坦紧张情势升级影响。BSE指数 收盘下跌1.64%，报27,827.53点；NSE指数 收盘下跌1.76%，报8,591.25点，创6月24日以来最大单日百分比跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.845/66.855，上日收报66.4575/66.4675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.34%，报998.17点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.3%，报518.62点。