《中国报摘》--中国证券报9月30日

* 头版头条:

--中国国家统计局即将发布9月经济数据。业内人士预计，未来财政政策将继续保持积极，货币政策将注重传导渠道，继续推动信贷社融合理增长。预计9月CPI同比涨幅将比上月小幅回升，在1.6%左右，PPI跌幅有望继续收窄。四季度固定资产投资增速可能逐月回升。

* 其他:

--兴业证券 旗下兴证国际金融集团今起在香港联交所创业板进行IPO招股，拟集资金额约为11.8亿港元至13.9亿港元。

--北京市土地交易市场将出让5宗住宅用地，共涉及土地面积约34.9公顷，规划建筑规模约71.1万平方米。北京规划和国土资源管理委员会称，下一步将继续加大自住型商品住房以及中小套型普通商品住房用地的供应，在增加刚需商品住宅有效供应的同时，兼顾满足改善性住宅需求。

--发改委副秘书长许昆林称，截至8月底，相关地区已向核查中发现的59家钢企和26户煤企存在能耗不达标和其他违法违规用能企业下达了限期整改通知书，钢铁煤炭行业化解过剩产能联合执法专项行动已经取得了阶段性成果。