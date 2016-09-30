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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 08:17 BJT

****欧洲经济指标预测--9月30日-10月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
       
    9月26日当周  

    9月30日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    8月         -0.3%     +1.7%
                         (较上年同期)                            +1.3%     -1.5%
    0600 英国Nationwide房屋价格(较前月)              9月           --      +0.6%
                               (较上年同期)                      +5.3%     +5.6%
    0645 法国消费者支出(较前月)                      8月         +0.5%     -0.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值        +0.5%     +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月           --       持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         9月         100.8      99.8
    0800 意大利失业率                                8月         11.4%     11.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第二季 　　   +0.6%     +0.6%
                          (较上年同期)                           +2.2%     +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第二季　　　 　 --　　　+0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 -0.8%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第二季 　 赤字305.0 赤字325.9
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   9月初值        +0.4%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                8月         10.0%     10.1% 
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   9月初值        +2.0%     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     -0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         -0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.1%     -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月          --      +0.5%
                                  (较上年同期)                     --      -3.0%
    
    10月3日当周
    
    10月3日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     8月          --      -2.2%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                9月          --         51
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  9月          --       49.8
    0750 法国Markit制造业PMI                          9月          --       49.5
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      9月         54.3      54.3
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第二季          --      4.70%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    9月终值         52.6      52.6
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     9月          --       53.3  
    
    10月4日(二)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     9月          --       49.2 
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月        -0.1%     +0.1%
                              (较上年同期)                       -2.2%     -2.8% 
    
    10月5日(三)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  9月          --       52.3
    0750 法国Markit服务业PMI                          9月          --       54.1
                   综合PMI                                         --       53.3
    0755 德国Markit服务业PMI                          9月         50.6      50.6
                   综合PMI                                        52.7      52.7
    0800 欧元区Markit服务业PMI                    9月终值         52.1      52.1
                     综合PMI                                      52.6      52.6
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                     9月          --       52.9
    0900 欧元区零售销售(较前月)                       8月        -0.3%     +1.1%
                      (较上年同期)                                 --      +2.9%
    
    10月6日(四)
    0600 德国工业订单(较前月)                         8月        +0.3%     +0.2%
    0715 瑞士CPI(较前月)                              9月          --      -0.1%
                (较上年同期)                                       --      -0.1%
    
    10月7日(五)
    0600 德国工业生产(较前月)                         8月        +1.0%     -1.5%
    0645 法国预算收支(亿欧元)                         8月          --  赤字808.5
    0645 法国经常帐(亿欧元)                           8月          --     赤字26
    0645 法国工业生产(较前月)                         8月          --      -0.6%
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)             8月          --     逆差45 
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                  9月          --      -0.2%
                           (较上年同期)     截至9月的三个月        --      +6.9%
    0830 英国工业生产(较前月)                         8月          --      +0.1%
                     (较上年同期)                                  --      +2.1%
             制造业产出(较前月)                                    --      -0.9%
                       (较上年同期)                                --      +0.8%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             8月          --  逆差41.88
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --  逆差117.6(完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 徐文焰)

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